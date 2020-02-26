عجائب من هنا وهناك

كويتي يدعي الإصابة بكورونا هربا من زوجته

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كشفت وزراة الصحة الكويتيه أن مواطن كويتي ادعى إصابته بمرض الكورونا للهروب من زوجته، مطالبًا بوضعه في حجر صحي.

 

القصة بدأت عندما طالب مواطن كويتي وزارة الصحة والجهات المختصة بوضعه في الحجر الصحي بداع أنه كان في إيران، ويخاف أن يكون مصاباً بفيروس كورونا الجديد كوفيد 19.

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وذكرت المصادر أن الجهات المعنية كشفت كذب إدعائه وأنه لم يكن في إيران، وأن سبب هذا الادعاء محاولته الهروب من زوجته لمدة أسبوعين الحجر الصحي.

وتخضع وزارة الصحة هناك أي شخص قادم من إيران للحجر الصحي، بسبب أنتشار فيروس كورونا الجديد هناك، كما ناشدت هيئة الطيران المدني المواطنين عدم السفر إلى إيران خلال الفترة الحالية إلى حين اتضاح الصورة النهائية بشأن الوباء المنتشر.

المصدر الرأي الكويتية

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