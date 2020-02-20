لتصبح ملياردير.. الخطوة الأولى تبدأ من هذه الجامعات

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إن كنت تطمح في أن تصبح مليارديرا، ربما عليك تتبع خطوات من صنعوا المليارات من قبلك، وعليك أن تبدأ من حيث بدأوا تعليمهم.

تطبيق Debut تتبع السير الذاتية لـ851 مليارديرا، وتوصل إلى قائمة من الجامعات التي تخرج منها أكثر الأغنياء العصاميين الذين اعتمدوا على أنفسهم لتكوين ثرواتهم.

وانطلق البحث من قائمة المليارديرات الصادرة في مجلة فوربس لعام 2019، مع العلم أن 40 شخصا من أغنى رواد الأعمال في العالم لم يذهبوا إلى الجامعة مطلقا.

وفيما يلي 13 من الجامعات التي ارتادها عدد من هؤلاء المليارديرات بالترتيب :

1- جامعة هارفارد في مدينة كامبردج بولاية ماساتشوستس الأميركية، تخرج منها 51 مليارديرا.

2- جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا الأميركية، تخرج منها 34 مليارديرا.

3- كلية هارفارد للأعمال، في مدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس الأميركية، تخرج منها 20 مليارديرا.

4- جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك الأميركية، تخرج منها 16 مليارديرا.

5- جامعة ساذرن كاليفورنيا في لوس أنجلس الأميركية، تخرج منها 14 مليارديرا.

6- جامعة فودان في شانغهاي بالصين، تخرج منها 13 مليارديرا.

7- جامعة موسكو الحكومية في العاصمة الروسية، تخرج منها 13 مليارديرا.

8- جامعة نيويورك الأميركية، تخرج منها 13 مليارديرا.

9- جامعة كاليفورنيا بولاية لوس أنجلس الأميركية، حيث تخرج 12 مليارديرا.

10- جامعة كورنيل في مدينة إيثاكا في ولاية نيويورك الأميركية، تخرج منها 11 مليارديرا.

11- جامعة بكين الصينية، تخرج منها 11 مليارديرا.

12- جامعة بنسلفانيا الأميركية، تخرج منها 11 مليارديرا.

13- جامعة ييل الأميركية، تخرج منها 11 مليارديرا.