ماذا قال ترامب لميلانيا في عيد ميلادها الـ 50

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، الأحد، زوجته ميلانيا بمناسبة عيد ميلادها الخمسين، من خلال تغريدة على صفحته على موقع “تويتر”.

وكتب الرئيس الأمريكي على “تويتر”:

“عيد ميلاد سعيد ميلانيا، إلى سيدتنا العظيمة سيدة أمريكا الأولى”.

​ بدوره هنأ البيت الأبيض زوجة الرئيس الأمريكي عبر تغريدة في موقع تويتر تضمنت صورا لميلانيا في عدة مناسبات سابقة.

ميلانيا ترامب السيدة الأولى

​ولدت ميلانيا ترامب في 26 أبريل/نيسان 1970، وهي عارضة أزياء سابقة ولدت في سلوفينيا، والتي كانت جزءاً من يوغوسلافيا حينها، أصبحت مقيمة دائمة في الولايات المتحدة عام 2001.

ميلانيا ترامب السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، زوجها دونالد ترامب الذي أصبح في عام 2017 الرئيس الخامس والأربعين للبلاد. تزوجت ميلانيا ترامب من دونالد ترامب في عام 2005 لتكون زوجته الثالثة. هي ثاني سيدة أولى أمريكية مولودة في الخارج بعد لويزا آدامز زوجة الرئيس السادس جون كوينسي آدامز وأول مواطنة أمريكية متجنسة تصل لهذا المنصب.

في عام 2006 حصلت ميلانيا ترامب على الجنسية الأمريكية حيث أنها مولودة في سلوفينيا لأب نمساوي وأم سلوفينية. كانت قبل زواجها من ترامب عارضة أزياء محترفة في نيويورك، وقد عملت مع مصورين فوتوغرافيين مشهورين من ميلان وباريس. بالرغم من تجنب ميلانيا ترامب للأضواء أثناء حملة زوجها الانتخابية إلا أنها كانت حديث الإعلام عدة مرات بسبب عملها كعارضة أزياء، وكونها مولودة لمهاجرين، واتهامها بسرقة خطاب في المؤتمر الوطني الجمهوري، وادعائها الكاذب عن امتلاكها شهادة من جامعة ليوبليانا.

كما أنها من أشد المؤمنين بالمساواة بين الرجل والمرأة وتعمل على دعم هذه القضية.