عجائب من هنا وهناك

مارادونا يزعم اختطافه من “كائنات فضائية”

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زعم نجم كرة القدم، دييغو مارادونا، خلال مقابلة تلفزيونية، أنه اختطف من قبل “كائنات فضائية”.

وادعى مارادونا في لقاء أجراه مع قناة “TYC Sports” الأرجنتينية أنه “قضى أكثر من يومين مع هذه الكائنات الفضائية، دون أن يكشف عن أية تفاصيل أخرى”.

واكتفى بالإشارة إلى أنه قضى هذه الأيام في مكان آخر غير كوكب الأرض، رغم اعترافه بأن حادثة الاختطاف جرت بعد “شربه للكحول”.

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وقال مارادونا: “بعد قليل من المشروبات، كنت في عداد المفقودين من المنزل لمدة 3 أيام كاملة، بعدها وصلت إلى المنزل، وقلت إن الأجسام الغريبة قد نقلتني، أخذوني، ولكنني لا أستطيع أن أحدثكم عن هذا”.

 

ويعمل بطل العالم لعام 1986 في الوقت الراهن، كمدرب لفريق خيمناسيا لا بلاتا الناشط في دوري القسم الثاني الأرجنتيني، ومنذ توليه المهمة، حقق مع الفريق 4 انتصارات في 11 مباراة، ليصل من المركز الأخير “24”، ليحتل الآن المرتبة الـ21، على أمل أن يتجنب الهبوط لدوري القسم الثالث.

وقال الأسطورة الأرجنتيني: “لعبت العديد من المباريات خلال حياتي المهنية دون أن أنام”.

واختتم بأنه سيدعو ثلاثة لاعبي كرة قدم إلى يخته، بعد سؤال من مقدم الحوار، وقال الأسطورة إنه سيدعو “كارلوس تيفيز، ليونيل ميسي، جابرييل هاينز”.

المصدر عربي 21

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