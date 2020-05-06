مترو نيويورك يوقف رحلاته‎ لأول مرة منذ 115 عامًا

أوقفت شبكة المترو في مدينة نيويورك الأمريكية، الأربعاء، رحلاتها الليلية، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق الخدمة قبل 115 عامًا.

ويواصل المترو رحلاته في العادة، على مدار 24 ساعة، لأجل تأمين التنقل بين أرجاء المدينة العملاقة، لكن الشبكة توقفت عدة ساعات بهدف القيام بأعمال تعقيم، في إطار الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” المحلية.

وأوضحت الصحيفة أن خدمة المترو توقفت بين الواحدة والخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي في مدينة نيويورك التي تعد أكثر تأثرًا بالوباء في الولايات المتحدة.

وبهذا الخصوص، قال رئيس هيئة المواصلات في المدينة باتريك فوي:”نحن في لحظة غير مسبوقة من تاريخ مدينتنا”.

وقال المسؤول الأمريكي:”اتخاذ القرار المذكور أمر بالغ الأهمية لضمان صحة وسلامة موظفينا وعملائنا”.

وتعد نيويورك من أكثر المدن الأمريكية اعتمادًا على المترو والمواصلات العامة، “لذلك، فإن هذه الرحلات ضرورية جدًا لعودة الحياة إلى ما كانت عليها قبل الوباء، بحسب المصدر نفسه.

وانطلقت الخدمة العام 1905، وظلت تعمل طيلة ساعات اليوم منذ ذلك الحين، وكانت تدر أرباحًا مهمة على الشركات الخاصة التي تسيرها في تلك الفترة.

وشكلت خطوط المترو شريان المدينة، وأتاحت نقل عمال المصانع والميناء، ولم تهدأ الحركة حتى جاء وباء “كورونا” الذي أدخل العالم بأسره في حالة غير مسبوقة من الشلل والاضطراب.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من مليون و252 ألف إصابة بفيروس كورونا، توفي منهم أكثر من 73 ألفًا، بينما تماثلت 205 آلاف حالة للشفاء.

وأصاب “كورونا”، حتى، مساء الأربعاء، أكثر من 3 ملايين و802 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 263 ألفًا، وتعافى أكثر من مليون و285 ألفًا، بحسب موقع”worldometer”، المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.