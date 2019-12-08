مذيع كويتي يدخّن على الهواء ويثير ضجة بمواقع التواصل

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أثار مذيع كويتي بقناة “الشاهد” ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامه بالتدخين على الهواء مباشرة.

وبدأ المذيع، جعفر محمد مرزوق الغانم، حديثه بتساؤله عن ما إذا كانت هناك “لائحة في وزارة الإعلام الكويتية تمنع التدخين”.

وتابع الغانم، في برنامجه “وسع صدرك”، بالقول إنه يعلم بسماح تلفزيون الكويت بالتدخين، وساق أمثلة على ذلك “عبد الحسين دخّن، وفهد الأحمد دخّن، في السبعينيات كان هناك تدخين”، لكنه لا يتمكن الآن من الاتصال بالمستشار القانوني.

وأضاف أنه “يستأذن إدارة القناة وملّاكها، للتدخين”.

وقال إن “النيكوتين يسري في عروقه”، وأقر بأنه “يعطي قدوة سيئة، ومن لا يريد التدخين فلا يدخن”.

وأشعل الإعلامي سيجارته، وطلب من المصور أن يقرب الكاميرا منه، ولا يخاف، وتابع الإعلامي بأن ما “فعلتموه بنا ليس قليلا، دمرتمونا، جننتمونا، ما خليتونا نفرح”.

وتابع الغانم تقديم برنامجه، بينما أثار ذلك المقطع وتصرفه ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي