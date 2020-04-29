مراسل أمريكي يظهر على الهواء من دون بنطال

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لا يستلزم العمل من المنزل ارتداء الأزياء الرسمية، فقد تستيقظ بلباس النوم وتتجه نحو جهاز الكمبيوتر لبدء العمل. لكن عمل المراسلين والمذيعين التليفزيونيين، يتطلب عناية مختلفة، وهذا ما أهمله إعلامي أميركي، فدفع الثمن.

وظهر مرسل قناة ABC News الأميركية، ويل رييف، على الهواء مباشرة، ناسيا ارتداء البنطال، فيما اكتفى فقط بتغطية الجزء العلوي بسترة.

وخلال مشاركته الثلاثاء، في برنامج “صباح الخير أميركا”، تحدث رييف عن الصيدليات التي تستخدم الطائرات المسيرة لإيصال الطلبات إلى الزبائن.

لكن فجأة وأثناء ظهوره من المنزل، تغيرت جلسته أمام الكاميرا التي ضبطها بنفسه، ليظهر مرتديا سترة البدلة من دون البنطال.

وسرعان ما التقط المغردون صورا للجزء الذي يظهر فيه رييف، ونشروه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد نشر ريف بنفسه الصورة، معلقا عليها بـ”لقد وصلت، في أكثر طريقة مضحكة ومرعبة ممكنة”.

وقد أكد رييف في أحد التعليقات، أنه كان مرتديا سروالا قصيرا (شورت) أثناء مشاركته في البث الحي.