مشهد من الخيال.. 5 أسماك قرش تسبح داخل أرحام أمهاتها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو، للقطات مذهلة تظهر 5 أسماك قرش من أنواع “قروش ببرية” تسبح داخل أرحام أمهاتها، حيث ظهرت القروش الصغيرة باستخدام الموجات فوق الصوتية في عملية مسح أجراها باحثون بجامعة أريزونا بهدف الحفاظ على نسلها واكتشاف سر كثرتها في جزر البهاما، وخلال الشهر الماضى تعرضت جزر البهاما للعاصفة المدارية هامبرتو، حيث عانت من تساقط الأمطار والرياح، مما أثر على جهود الإغاثة التى تعمل على الدمار الذي خلفه إعصار دوريان قبل فترة.

وأشارت هيئة الإنقاذ البحرى فى ولاية أستراليا الغربية إلى أن الرجل هو غواص على الأرجح. ويعتبر هذا الهجوم الفتاك الأول فى أستراليا هذا العام، وهو الثانى فى المنطقة خلال أقل من 3 أعوام.

وكانت فتاة في الـ17 من العمر قد تعرضت لهجوم سمكة قرش على مرأى من والديها قرب ساحل وايلي باي في 2017، ما أدى إلى بتر قدمها قبل وفاتها بعد ذلك بفترة وجيزة.

وتسجل أستراليا أعلى المعدلات في هجمات القرش في العالم، إلا أن الوفيات الناجمة عن هذه الحوادث قليلة، وحصل 27 هجوماً في البلاد العام الماضي غير أن أياً منها لم يؤد إلى الوفاة، بحسب بيانات حديقة تارونغا للحيوانات في سيدني.

