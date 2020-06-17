مصري يدعي أنه “المهدي المنتظر” يقتل شخصا سخر منه

الشرطة المصرية (أرشيفية)
الشرطة المصرية (أرشيفية)

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قالت صحيفة “اليوم السابع” المصرية، ان مواطناً مصرياً يدعي أنه “المهدي المنتظر”، أقدم على قتل شخص بسلاح أبيض بعد أن سخر الأخير منه في منطقة المطرية التابعة لمحافظة القاهرة.

 

وأفادت وسائل إعلام مصرية يوم الثلاثاء، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الجاني بعد ورود بلاغ يتهمه بالاعتداء على أحد الأشخاص، ويعمل سائقا، باستخدام سلاح أبيض وطعنه عدة مرات مما أدى إلى وفاته في الحال.

وتبين أن المجني عليه المقيم بالمنطقة نفسها، أنه دائم السخرية من الجاني لتكرار إدعائه بكونه “المهدي المنتظر”.

وكشفت التحقيقات أن المتهم دائما ما يتقمص شخصية “المهدي المنتظر” ويدعو الناس لاتباعه، وحين دأب الضحية على السخرية منه قام المتهم بالتوجه إلى الموقف، محل عمل المجني عليه أمام محطة مترو المطرية، وبحوزته سلاح أبيض وقتله.

هذا وقد اتخذت السلطات المصرية الإجراءات القانونية بحقه.

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