عجائب من هنا وهناك

مصر..إعادة فتح أقدم هرم بعد ترميمه

أعيد الخميس فتح هرم زوسر في سقارة جنوبي القاهرة أمام الجمهور بعد ترميمه، وهو هرم عمره 4700 عام ويعد أقدم صرح ما يزال واقفا في مصر.

وقال وزير السياحة والآثار خالد العناني في مؤتمر صحفي عند سفح الهرم المدرج الشهير “إننا نعيد اليوم فتح أقدم هرم ما يزال واقفا في مصر”.

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وبدأ مشروع ترميم هرم زوسر عام 2006 ولكنه توقف عام 2011. واستؤنف العمل عام 2013، بحسب أيمن جمال الدين المسؤول عن المشروع في وزارة الآثار.

وبلغت الكلفة الإجمالية لأعمال الترميم 104 مليون جنيه (قرابة 6،7 مليون دولار)، وفق الحكومة المصرية.

ويقع هرم زوسر على بعد 20 كيلومترا جنوب القاهرة في ممفيس أول عاصمة مصرية.

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