من بينها منع الحمام على العرسان.. تعرف على أغرب التقاليد في العالم

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يعج العالم بالعادات والتقاليد الغريبة والمثيرة للدهشة أحيانا، بسبب طرافتها أو خروجها عن المألوف، وتتنوع حسب ثقافة كل بلد أو قبيلة، ووفقا لمعتقدات سكانه وتطلعاتهم من كل عادة يقومون بها.

موقع “إف.بي.ري” الروسي نشر تقريرا حول أغرب هذه التقاليد، وقال إنها تطلع مكتشفيها على قيم وتاريخ وأحوال السكان في عدد كبير من بلدان العالم.

الورود الصفراء في المكسيك

لا يحظى إهداء الورود الصفراء بالقبول في المكسيك، لأنه يرمز إلى الموت في ثقافة المكسيكيين؛ مما يدفع الجميع للامتناع عن شرائها بسبب الرسالة التي تتضمنها.