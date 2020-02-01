وفاة مسن روسى 92 عاما بعد زواجه بشهرين

أفادت هيئة السجل المدني في مقاطعة أومسك الروسية، بأن أحد سكان المقاطعة تزوج وعمره 92 عاماً وغادر الحياة بعد عدة أشهر من عقد قرانه.

وقالت مديرة الهيئة، ناتاليا بيلياتشينكو، أن الزوج الراحل كان الأكبر عمرا لحظة تسجيله وثيقة زواجه، وكانت زوجته فى سن 81 عاما، ورحل بعد شهرين من زواجه، وفقا لموقع “سبوتنيك”.

وتابعت :” تزوج في مقاطعة أومسك، في عام 2019 العديد من الأشخاص في سن الشيخوخة. فقد تزوج رجل في عمر 75 عاماً أو أكثر 38 رجلاً و13 امرأة. وكان الزوج الراحل الأكبر عمراً بين الأزواج عند لحظة التسجيل، وتلاه رجل آخر91 عاماً وعروسه 72 عاماً”.

وكانت سلطت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية الضوء على علاقة حب تجمع بين بريطانية عمرها 80 عاما بشاب مصرى عمره 35 عاما، وقالت إن إيريس جونز من ويستون سوبر ماري، مصممة على الزواج منه بعد مقابلته على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم الفجوة العمرية بينهما والتي تصل إلى 45 عامًا.

وقالت الصحيفة إن إيريس تحدثت مع محمد أحمد إبراهيم فى الصيف الماضي على “جروب” على موقع فيس بوك لمناقشة الإلحاد.

وخلال أسبوعين، كان محمد قد أعلن عن حبه، وبحلول شهر نوفمبر، رتبت إيريس للسفر إلى القاهرة لمقابلته شخصيًا.

سرعان ما أغرمت إيريس بمفتش الجودة طويل القامة، الذي فقد وظيفته من أجل لقائها وقضاء إجازة معها. وبمجرد لقائهما، قررا الزواج في القاهرة، لكن السفارة البريطانية أخبرت إيريس بأنها ستحتاج إلى أوراق طلاقها وأيضًا شهادة عدم وجود عائق يثبت أنها حرة في الزواج مرة أخرى.

قبل العودة إلى إنجلترا ، قابلت إيريس والدة محمد ، 70 عامًا ، التي أعطتهما مباركتها للزواج.