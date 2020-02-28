ولادة نادرة… تحدث مرة كل 32 مليون حالة

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أنجبت سيدة في يوم عيد الحب عام 2015 توأمين بنات، وعقب خمس سنوات وفي اليوم ذاته، أنجبت توأمين بنات أيضا، في حالة نادرة تحدث مرة كل 32 مليون حالة.

وقبل 8 أسابيع على موعد ولادتهما الطبيعية، أنجبت جوانا غريغوري، البالغة من العمر 40 عاما، التوأمين البنات إيلا وأفا، بحسب صحيفة “ذا صن”.

وقالت جوانا: “بكل تأكيد لن ننسى أبدا أعياد ميلادهم، ومن الأفضل ألا ينسى كريس يوم عيد الحب. كل الأشياء تشعر المرء بالسحر”.

ومن جانبه قال الزوج كريس إنه لن يكون له أي عذر لنسيان عيد الحب، لأنهم سيحتفلون بأربعة أعياد ميلاد في يوم واحد.

وأوضحت جوانا أنها أنجبت التوأمين في جراحة قيصرية، واصفة الأمر بالـ”مفاجأة الجميلة”.

وباتت جوانا أما لثمانية أطفال، حيث أنها أنجبت من كريس طفلا قبل 7 سنوات، كما أن لديها ابنتان وابن من زواج سابق، وأن لكريس ابنتان أيضا من زواج سابق.