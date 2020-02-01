وهي نائمة ..فلبينية تفوز بـ 350 ألف درهم فى مهرجان “دبى للتسوق”

بالطبع، شعور استثنائى، حينما يتم ابلاغك بفوزك بجائزة مالية كبرى، ولكن كيف ستكون ردة فعلك، إذا علمت بهذه الجائزة وأنت غارق فى نوم عميق، وهو ماحدث بالضبط مع الفلبينية جوليتا إنكارنسيون، والتى فازت بالجائزة الكبرى لسحوبات نيسان في مهرجان “دبي للتسوق” وهي عبارة عن 350 ألف درهم نقداً، وهى فلبينية تعمل مديرة حسابات في دبى.

وبحسب ما جاء على موقع “الامارات اليوم”، فإن الفائزة الفلبينية، تبلغ من العمر 46 عاما، أكدت أنها ستخصص الجائزة لتأمين مستقبل أطفالها فهى أم لطالبة ماجستير فى كوريا الجنوبية وطالب في الصف التاسع، وذلك بعد أن حالفها الحظ مرتين في السباق لتربح جهاز حاسوب لوحي.

الجائزة

الجائزة

وقالت جوليتا عن فوزها: ” كنت نائمة عندما أخبرنى أحدهم فى الهاتف بأني فزت، فتسارعت نبضات قلبي من الفرح ولم أتمكن من العودة إلى النوم، فقمت أبحث في حقيبتى عن تذكرة السحب”.

وتابعت: ” حصلت على 15 تذكرة هذا العام على أمل أن يحالفني الحظ. وعندما عثرت على البطاقة الرابحة بدأت أدرك حجم الموضوع.”

واختتمت: “أستطيع الآن تأمين مستقبل تعليم أبنائى واشترى أرضاً زراعية في بلدى الفلبين، الحظ يحالف الكثيرين لكن الفوز للمرة الثالثة يحمل نكهة خاصة”.