عجائب من هنا وهناك

يعيد البصر.. القبض على شخص يحتال على زوار المسجد النبوي الشريف

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ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة القبض على زائر من الجنسية العراقية بالعقد الخامس من العمر، يحتال على مرتادي المسجد النبوي.

 

ووفقا لما نشرته صحيفة “المدينة”، يدعي المحتال أنه قادر على معالجة فقدان البصر وأمراض أخرى مستعصية.

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وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الزوار بالاحتيال على مرتادي المسجد النبوي وزواره، أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، أنم تم توقيف الزائر المحتال واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

المصدر سبوتنيك
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