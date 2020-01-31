نفق للمخدرات
عجائب من هنا وهناك

“5 نجوم”.. نفق مخدرات بين المكسيك والولايات المتحدة

أعلنت السلطات الأميركية اكتشاف نفق، قالت إنه الأطول بين الولايات المتحدة والمكسيك، مشيرة إلى أنه استخدم لتهريب المخدرات.

ويربط النفق الذي يبلغ طوله 1300 متر، بين مدينة سان دييغو في كاليفورنيا ومدينة تيخوانا المكسيكية المجاورة.

المزيد من الأخبار

في حالة نادرة..امرأة تحمل بثلاثة توائم في مرتين متتاليتين

ثروة أغنى رجل في العالم تزيد 13 مليار دولار في ربع ساعة

وكانت السلطات الأميركية بدأت في رصد النفق قبل أشهر، لكنها أعلنت عنه الخميس، بحسب وسائل إعلام أميركية.

وبدا أن النفق مجهز بأحدث الأنظمة الإلكترونية، مثل نظام للإنارة وأخرى لسكة حديدية تسمح بمرور العربات وثالث خاص بتصريف المياه، ورابع يسهل عملية تمرير الهواء داخل النفق.

شاهد أيضاً
عجائب من هنا وهناك

حادثة صادمة.. ممرضة حاولت تسميم رضّع بهذه الطريقة!

عجائب من هنا وهناك

بيت لحم تحتضن الفندق صاحب “أسوأ إطلالة في العالم”

عجائب من هنا وهناك

دراسة..الرجال يتفوقون على النساء في الكذب

عجائب من هنا وهناك

تركي يدخل غينيس بفتحه 12 ألف ثقب في بيضة

عجائب من هنا وهناك

عقب 34 يوما… العثور على أم وأطفالها الثلاثة بعد فقدانهم في أدغال كولومبيا

عجائب من هنا وهناك

سمكة الإبرة قفزت من المياه.. واخترقت رقبة محمد

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More