عجائب من هنا وهناك

51 مصابا إثر تصادم 69 سيارة بولاية فرجينيا الأمريكية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت الشرطة الأمريكية، الأحد، إصابة 51 شخصا بعضهم حالته خطيرة؛ إثر حادث مروري نجم عن تصادم 69 سيارة على طريق سريع في ولاية فرجينيا جنوب غربي الولايات المتحدة.

وقالت الرقيب بشرطة الولاية، ميشيل أنايا، إن الحادث وقع قبل الساعة الثامنة صباح الأحد (13:00 تغ)، مباشرة على الطريق السريع 64 غربا في مقاطعة يورك، حسبما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

وأضافت أنه لم ترد بلاغات عن وقوع أي وفيات، لكن الأمر استغرق ساعات من طواقم الإنقاذ لإخلاء الطريق وإعادة فتح جميع ممرات المرور.

المزيد من الأخبار

تسوق عبر أمازون بـ (5جنيهات).. بكلفة توصيل (1000 جنيه إسترليني)!!

مارادونا يزعم اختطافه من “كائنات فضائية”

وأشارت أنايا إلى أن السلطات لا تعرف حتى الآن سبب الحادث، لكن الضباب وظروف الطرق الجليدية كانت عوامل مساهمة.

وأوضحت أنايا أن 69 مركبة تعرضت للتصادم خلال الحادث، وتم علاج أو نقل 51 شخصا إلى أربعة مستشفيات محلية، وأنها ليس لديها تفاصيل عن مدى خطورة إصابات الضحايا.

ووصف بيان سابق صادر عن شرطة الولاية بعض الإصابات بأنها خطيرة، لافتا إلى أن التحقيق حول أسباب الحادث ما يزال مستمرا.

المصدر الأناضول

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
عجائب من هنا وهناك

مطعم إيطالي يُقدم خصماً على الفاتورة إذا وضع الزبائن هواتفهم بصندوق مغلق

عجائب من هنا وهناك

عسل بورش وسلاح سامسونغ ومنازل تويوتا.. هذا أغرب ما استثمرت فيه الشركات العالمية

عجائب من هنا وهناك

علماء يفسرون السر الغامض وراء «الحجارة المتحركة»

عجائب من هنا وهناك

الشرطة الأمريكية تقول إن الرجل الذي التهمه التمساح بفلوريدا مات لسبب آخر

عجائب من هنا وهناك

رجل يأكل موزة الحائط التي بيعت بـ120 ألف دولار ثم يهرب من قبضة الأمن

عجائب من هنا وهناك

56 دبا تلجأ إلى قرية روسية طلبا للطعام

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More