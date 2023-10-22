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"آثار طعنات".. مقتل رئيسة كنيس يهودي في مدينة أميركيّة

منذ 9 دقائق
الشرطة الأميركية

الشرطة الأميركية

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عثرت شرطة ديترويت في ولاية ميشيغان الأميركية على رئيسة كنيس يهودي في المدينة، جثة هامدة خارج منزلها وعليها آثار طعنات، محذرة من إعطاء تكهنات حول دوافع الحادثة.

وطلبت الشرطة مساعدة مكتب التحقيقات الفدرالي “أف بي آي” في التحقيق بمقتل سامانثا وول البالغة 40 عامًا، والتي كانت ترأس “كنيس أيزاك آغري داونتاون” في وسط مدينة ديترويت.

وحض  قائد شرطة ديترويت جيمس وايت الجميع “على التحلي بالصبر” بينما يتم إجراء التحقيق، على الرغم من وجود “تساؤلات كثيرة لم تتم الإجابة عليها”.

وشدد وايت في بيان على أنه “من المهم عدم التوصل إلى أي استنتاجات حتى مراجعة جميع الحقائق المتوافرة”، داعيًا إلى انتظار “تحديث (…) يصدر غدًا” حول القضية.

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