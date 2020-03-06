آخر تطورات فيروس “كورونا”في الوطن العربي والعالم

بينما تسعى الدول جاهدة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد بتطبيق إجراءات احترازية تحول دون انتشاره، يواصل المرض حصد الأرواح حول العالم، والإضرار باقتصاديات بلدان كثيرة.

وأعلنت الصين الجمعة تسجيل 30 حالة وفاة إضافية جرّاء فيروس كورونا، ما يرفع إلى 3042 عدد الوفيات بالفيروس المستجد في البلاد منذ ظهوره أواخر 2019.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة 143 حالة في البلاد، وهي زيادة طفيفة مقارنة باليوم السابق (139)، ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 80552 حالة، وفقا لأرقام صادرة عن اللجنة الوطنية للصحة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

كما سجلت الصين 16 حالة إصابة بالفيروس مستوردة من الخارج، ما يرفع عدد هذه الحالات في البلاد إلى 36.

وتتخوف الصين من استيراد حالات من الخارج مع عودة المسافرين، خاصة بعد ان انتشر الفيروس في حوالي 80 دولة.

السعودية تعيد فتح الحرمين

أفاد تلفزيون الإخبارية الرسمي، الجمعة، بأن السعودية أعادت فتح المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة بعد إغلاقهما لتعقيمهما بهدف وقف تفشي كورونا.

وكانت السعودية قد أغلقت الحرمين أمام الحجاج الأجانب والسياح من نحو 25 دولة لوقف انتشار فيروس كورونا.

كما قالت إن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين هناك، الذين يودون دخول البلاد عليهم الانتظار 14 بعد العودة من خارج المنطقة.

الفاتيكان يسجل أول إصابة بكورونا

قال الفاتيكان الجمعة إنه تأكدت إصابة مريض في مركز خدماته الطبية بفيروس كورونا.

وأفاد المتحدث ماتيو بروني بأن الحالة اكتشفت الخميس، وتم تعليق خدمات الكشف الطبي في العيادات الخارجية بالفاتيكان للتعقيم والتطهير.

وأضاف أن خدمات الطوارئ ستستمر، مشيرا إلى أن الفاتيكان أخطر السلطات الصحية الإيطالية بالإصابة.

17 وفاة جديدة في إيران

أعلنت إيران الجمعة، تسجيل 17 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 124.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحفي: “تأكدنا من وجود 1234 حالة جديدة، وهو رقم قياسي في الأيام الأخيرة، ويرفع ذلك عدد الاصابات الإجمالي إلى 4747”.

وأضاف أن الاصابات الجديدة تخص “على الأرجح من أصيبوا بالفيروس قبل أسبوعين وجاؤوا إلينا بعد ظهور الأعراض عليهم”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

مصر تعلن الكشف عن 12 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية اكتشاف 12 إصابة جديدة الجمعة بفيروس كورونا المستجد على متن سفينة سياحية في النيل متّجهة من أسوان إلى الأقصر.

وجاء في بيان مشترك مع منظمة الصحة العالمية أنه تم “اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر”.

ارتفاع في الإصابات بفرنسا واليونان

أعلنت كل من فرنسا واليونان، الجمعة، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ففي فرنسا بلغ تعداد المصابين بالفيروس 577، في حين سجلت 9 وفيات.

أما اليونان فرصدت 14 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 45.

وقال مسؤول في وزارة الصحة اليونانية إن حظرا على التجمعات العامة سيستمر في ثلاثة أحياء بجنوب غرب البلاد كما تظل المدارس مغلقة في نفس المنطقة حتى إشعار آخر.

وأضاف المسؤول أن أحد المرضى، وهو رجل يبلغ من العمر 66 عاما، عاد مؤخرا من زيارة شملت أماكن في إسرائيل ومصر، وحالته خطيرة.

صربيا وأول إصابة بكورونا

قال وزير الصحة الصربي زلاتيبور لونتشار الجمعة، إن بلاده أكدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

وقال لونتشار للصحفيين إنه تم تشخيص حالة رجل عمره 43 عاما كان قد سافر إلى بودابست على أنها إصابة بالفيروس وأضاف أن حالته الصحية مستقرة.

ماليزيا تؤكد 28 إصابة جديدة

أكدت وزارة الصحة الماليزية الجمعة اكتشاف 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في ماليزيا إلى 83 حالة.

وذكرت الوزارة أن 23 من المصابين تعافوا تماما وغادروا المستشفيات.

أول وفاة بكورونا في هولندا

سجلت هولندا أول وفاة على أراضيها بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد مسؤولون في قطاع الصحة الجمعة.

وقال المعهد الوطني للصحة العامة في بيان إن “رجلا يبلغ من العمر 86 عاما مصاب بكوفيد-19 توفي بعد نقله إلى مستشفى إيكازيا في روتردام. هذا أول مريض في هولندا يتوفى بسبب فيروس كورونا المستجد”، مضيفا أن مصدر انتقال العدوى إليه غير واضح.

بوتان تسجل أول إصابة

أعلن رئيس وزراء مملكة بوتان في جبال الهيمالايا الجمعة، تسجيل أول إصابة بكورونا تم تشخيصها لدى سائح أميركي.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن الرجل البالغ من العمر 76 عاما وصل إلى بوتان آتيا من الهند في 2 مارس، وتم نقله في 5 مارس مصابا بالحمى إلى المستشفى حيث ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

مئات الإصابات في كوريا

كشفت كوريا الجنوبية، الجمعة، عن تسجيل 309 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وكانت سول قد أصدرت احتجاجا شديد اللهجة على قرار اليابان وضع المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية قيد الحجر الصحي لأسبوعين كإجراء وقائي بعد انتشار فيروس كورونا مما أثار خلافا دبلوماسيا جديدا بين البلدين.

وانضمت اليابان لقائمة تشمل نحو 100 دولة فرضت قيودا على المسافرين من كوريا الجنوبية ومنعت الرحلات من المناطق شديدة الإصابة بالفيروس وأمرت بإخضاع القادمين من بقية المناطق لحجر صحي مدته أسبوعين.

وقالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية إنها ستستدعي السفير الياباني ليفسر قرار طوكيو ولتسليم شكوى رسمية.

تسجيل إصابة جديدة في الهند

أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” في الهند، الجمعة، بتأكيد إصابة جديدة بفيروس كورونا في نيودلهي، الأمر الذي يرفع تعداد الحالات المصابة بالمرض في عموم البلاد إلى 31.

ارتفاع عدد الوفيات في أمريكا

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة الخميس إلى 12 عندما أبلغت مقاطعة كينغ في واشنطن عن أحدث الوفيات.

ومن بين الوفيات، شهدت واشنطن 11 حالة بينما وقعت حالة في كاليفورنيا، وكانت معظم حالات الإصابة التي رصدت في واشنطن مرتبطة بتفش في منشأة تقدم الرعاية للمرضى المسنين في ضاحية كيركلاند بمدينة سياتل، بينها ست حالات وفاة.

أول وفاة بكورونا في بريطانيا

كشفت المملكة المتحدة الخميس، أول وفاة بفيروس كورونا المستجد لدى شخص مسن كان مريضا وأصيب بالعدوى داخل البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة البريطانية لفرانس برس إن “مريضا تبين أنه يحمل فيروس كوفيد-19 توفي للأسف”.

وأوضح أن المريض نقل إلى مستشفى في ريدينغ جنوب إنجلترا و”كان مسنا يعاني مشاكل صحية”.

وأضاف “نعتقد أنه التقط الفيروس في المملكة المتحدة ونحاول تحديد الأشخاص الذين احتك بهم”.

واعلنت بريطانيا الخميس 115 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء انتشاره في الصين.