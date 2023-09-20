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آخر تطورات وضع زعيم الشيشان الصحي

منذ 34 دقيقة
رمضان قديروف

رمضان قديروف

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عرضت القناة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي لرمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان مقطع فيديو، الأربعاء، يظهر فيه قديروف ونفت تقارير على وسائل تواصل اجتماعي أفادت بتردي صحته.

وقديروف حليف مقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولدى سؤال الكرملين هذا الأسبوع حول تقارير ذكرت أن قديروف (46 عاما) تلقى العلاج في أحد مستشفيات موسكو، قال إن ليس لديه معلومات عن الأمر.

لكن مقطع فيديو نشرته قناة قديروف على تطبيق تيليجرام للتراسل أظهره جالسا عند حافة سرير رجل يُقال إنه “العم العزيز ماجوميد عبد الحميدوفيتش قديروف” ويقبّل يد الرجل ورأسه. ولم يتضح توقيت تصوير المقطع.

وورد في منشور قيل إن قديروف كتبه بنفسه “حمدا لله، أنا حي وبخير ولا أفهم إطلاقا سبب وجود جلبة حتى في حالة مرضي”.

ولم يرد متحدثون باسم رئيس الشيشان على اتصالات متكررة في وقت سابق من الأسبوع من أجل التعليق على تقارير مرضه.

    المصدر :
  • رويترز

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