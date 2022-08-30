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آخر زعماء الاتحاد السوفييتي.. وفاة ميخائيل غورباتشوف عن 91 عاماً

منذ 16 دقيقة
ميخائيل غورباتشوف

ميخائيل غورباتشوف

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نقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤولين بأحد المستشفيات قولهم (الثلاثاء 30-8-2022) إن الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، الذي أنهى الحرب الباردة لكنه أخفق في الحيلولة دون انهيار الاتحاد السوفيتي، توفي عن 91 عاما.

أبرم غورباتشوف، آخر رئيس سوفيتي، اتفاقات مع الولايات المتحدة للحد من الأسلحة وأقام شراكات مع القوى الغربية لإزالة الستار الحديدي الذي قسم أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وعندما اجتاحت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية دول الكتلة السوفيتية في أوروبا الشرقية الشيوعية في عام 1989، أحجم عن استخدام القوة، على عكس قادة الكرملين السابقين الذين أرسلوا الدبابات لسحق الانتفاضات في المجر عام 1956 وتشيكوسلوفاكيا في عام 1968.

لكن الاحتجاجات غذت التطلعات بالحكم الذاتي في 15 جمهورية من الاتحاد السوفيتي الذي تفكك خلال العامين التاليين بطريقة عمتها الفوضى.

وحاول غورباتشوف الحيلولة دون هذا الانهيار لكن جهوده باءت بالفشل.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر عن خالص التعازي لوفاة الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف.

    المصدر :
  • رويترز

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