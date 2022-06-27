آخر فصول حوادث الإجرام.. مقتل طالب لجوء في طعن عشوائي في ألمانيا

تواصل الدول حول العالم تسجيل حوادث طعن وإطلاق نار بوتيرة غير مسبوقة، يذهب ضحيتها عشرات الأبرياء.

وفي آخر فصول هذه الحوادث، طعن مهاجم مسلح بسكين عدة أشخاص في معسكر لطالبي اللجوء في جنوب ألمانيا، ما أسفر عن مقتل رجل وإصابة ما لا يقل عن خمسة أشخاص.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن المهاجم، الذي ورد أنه من سكان الملجأ، طرق أبواب غرف المبنى في كريسبرون، على بحيرة كونستانس وعندما فتح السكان، طعنهم.

وتوفي رجل متأثرًا بجراحه على الفور، ونُقل آخر مصاب بجروح خطيرة إلى المستشفى، ونقل أربعة مصابين آخرين إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف. ولم يتضح على الفور ما إذا كان أشخاص آخرون قد أصيبوا.

على الإثر، ألقت الشرطة القبض على المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 31 عاما يعتقد أنه أحد سكان الملجأ. وقالت الشرطة إنها لم تحدد بعد الدافع وراء الهجوم.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن الجريمة التي وقعت في أحد مخيمات اللاجئين في مدينة “فريدريشهافن” جنوبي ألمانيا راح ضحيتها شاب سوري وآخر فلسطيني.

الى ذلك، كتبت مجلة “العرب في ألمانيا” على فيسبوك: “قتل الشاب السوري إبراهيم ذيب الحسين وآخر فلسطيني وإصابة 8 آخرين بجروح بينهم امرأتان جراء هجوم من قبل لاجئ من أصول أفريقية بواسطة سلاح أبيض استهدف كامب في مدينة فريدريشهافن جنوبي ألمانيا.