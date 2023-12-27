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آلاف الأرجنتينيين يتظاهرون ضد إجراءات الرئيس ميلي الاقتصادية

منذ 20 ثانية
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تظاهر آلاف الأرجنتينيين في بوينس آيرس الأربعاء احتجاجا على مرسوم الإصلاح الاقتصادي الشامل وإلغاء القيود التنظيمية الذي اقترحه الرئيس خافيير ميلي.

وطالب المحتجون الذين تظاهروا بناء على دعوة النقابات، بتدخل المحاكم لإبطال المرسوم الذي يقولون إنه يقوض حقوق العمال والمستهلكين.

ويعقد الكونغرس الأرجنتيني جلسة استثنائية هذا الأسبوع للنظر في المرسوم، بناء على طلب ميلي الليبرالي المتطرف الذي تولى منصبه في 10 كانون الأول (ديسمبر).

ومن شأن المرسوم أن يغير أو يلغي أكثر من 350 لائحة اقتصادية في بلد معتاد على التدخل الحكومي المكثّف في السوق.

يلغي المرسوم من بين أمور أخرى سقف أسعار الإيجار، وبعض تدابير حماية العمال والقوانين التي تحمي المستهلكين من الزيادات التعسفية في الأسعار في وقت يتجاوز التضخم السنوي 160% ومستوى الفقر 40%.

وقدم عدد من المنظمات المدنية السبت طعنا قضائيا في دستورية المرسوم.

ولوح المتظاهرون الأربعاء بأعلام الأرجنتين ولافتات كتب عليها “الوطن ليس للبيع”.

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