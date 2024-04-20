آلاف الإسرائيليين يحتجون على الحكومة ويطالبون بانتخابات جديدة

شهدت الشوارع الإسرائيلية السبت 20 نيسان/أبريل 2024، إن تظاهرات حاشدة حيث خرج آلاف المحتجين للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة وضغط الحكومة لاتخاذ خطوات إضافية لإعادة الجنود المحتجزين في قطاع غزة.

وتأتي هذه الاحتجاجات ضمن موجة من الاحتجاجات المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتستمر الاحتجاجات مع دخول الحرب في غزة شهرها السابع ووسط تزايد الغضب إزاء طريقة تعامل الحكومة مع ملف الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وعددهم 133 رهينة.

وتشير الاستطلاعات إلى أن معظم الإسرائيليين يتهمون نتنياهو بالمسؤولية عن الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس على بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

واستبعد نتنياهو في أكثر من مناسبة إجراء انتخابات مبكرة، والتي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيخسرها، قائلا إن حماس هي التي ستستفيد من إجراء انتخابات في خضم الحرب.

وقال يالون بيكمان (58 عاما) الذي شارك في مسيرة بتل أبيب “نحن هنا للاحتجاج على هذه الحكومة التي تواصل جرنا إلى الأسفل شهرا بعد شهر، قبل السابع من أكتوبر وبعده. واصلنا الانحدار في دوامة”.

واحتجز مسلحون بقيادة حماس 253 شخصا خلال هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. وأُطلق سراح بعض الرهائن خلال هدنة في نوفمبر تشرين الثاني، وتعثرت الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة أخرى على ما يبدو.

وتعهد نتنياهو بمواصلة الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة لحين إعادة جميع الرهائن والقضاء على حماس. وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحملة الإسرائيلية تسببت في مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني.

وأدى الهجوم الذي شنته إيران بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل الأسبوع الماضي إلى تحويل الأنظار بعيدا عن الصراع في غزة، ويشعر كثيرون من أقارب الرهائن الذين ما زالوا محتجزين بأن الوقت ينفد.

وقالت شارون ليفشيتز (52 عاما) التي كانت والدتها يوخفد ليفشيتز (85 عاما) من بين الرهائن الذين أطلق سراحهم في نوفمبر تشرين الثاني لكن والدها عوديد لا يزال محتجزا “والدتي قوية حقا. إنها تجعلنا نتماسك”.

وأضافت “لكن مع مرور الوقت، بدأت تشعر بحمل أكبر على كاهلها… بسبب الطريقة التي فشل بها أولئك الذين كان بإمكانهم إعادتهم (الرهائن). كما أن أملها يتضاءل أيضا”.