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آلاف يحتجون في جورجيا على مشروع قانون "العملاء الأجانب"

منذ ساعتين
مظاهرات في جورجيا- أرشيفية

مظاهرات في جورجيا- أرشيفية

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وفقًا لوكالة رويترز، شهدت العاصمة الجورجية تفليس يوم الأحد تظاهرات حاشدة حيث خرج آلاف الأشخاص في مظاهرة احتجاجية ضد مشروع قانون يتعلق بـ “العملاء الأجانب”، الذي وصفته المعارضة والدول الغربية بأنه استبدادي ومستوحى من قانون روسي.

وقال البرلمان إنه سيناقش القراءة الثانية لمشروع القانون يوم الثلاثاء، فيما دعت أحزاب معارضة وجماعات من المجتمع المدني إلى احتجاجات حاشدة اعتراضا على إقراره المتوقع.

وفي حال إقراره، سيلزم القانون المنظمات التي تتلقى أكثر من 20بالمئة من تمويلها من الخارج بتسجيل نفسها على أنها “عملاء أجانب” وإلا ستضطر إلى دفع غرامات.

وحذر الاتحاد الأوروبي والدول الغربية من أن مشروع القانون قد يعيق اندماج جورجيا مع الاتحاد الأوروبي بعد منحها وضع دولة مرشحة في ديسمبر كانون الأول.

ويجب أن يقر البرلمان المشروع في قراءات ثلاث ليصبح قانونا، فضلا عن عدم استخدام الرئيس حق النقض (الفيتو) ضده. ومنصب الرئيس شرفي في جورجيا.

    المصدر :
  • رويترز

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