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آلية كوفاكس تتخطى عتبة توزيع مليار جرعة من لقاحات كورونا

16 - يناير - 2022
آلية كوفاكس الدولية

آلية كوفاكس الدولية

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تخطت آلية كوفاكس الدولية الهادفة إلى تعزيز وصول اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى الدول الفقيرة، السبت، عتبة رئيسية تمثلت في إتمام توزيع “أول مليار” جرعة لقاحية، حسب ما أعلن أحد داعمي الآلية.

وقال المدير التنفيذي لتحالف “غافي” للقاحات، سيث بيركلي “إنها مرحلة رئيسية في أكبر وأسرع عملية تسليم لقاح في التاريخ”. وكان هذا التحالف قد أنشأ كوفاكس عام 2020 مع كل من منظمة الصحة العالمية وتحالف ابتكارات الاستعداد للوباء “كيبي”.

وجاء إعلان بيركلي في وقت هبطت طائرة في كيغالي الرواندية وعلى متنها الجرعة الرقم مليار الموزعة من جانب كوفاكس. وكانت الجرعة الأولى قد وزعت في فبراير في غانا.

ويمكن لكل البلدان طلب جرعات عبر كوفاكس، لكن الدول المنخفضة الدخل تحصل عليها مجانا.

وأضاف بيركلي أنه يعلم بمدى العمل الذي ما زال يتوجب فعله “لحماية الجميع وحل مسألة عدم المساواة في اللقاحات”، مشددا على أن “عملنا لم ينته بعد”.

وأشار إلى أن نحو 90 في المئة من الجرعات الموزعة تم تمويلها من تبرعات حصل عليها تحالف “غافي” ويصل إجمالي قيمتها إلى أكثر من 10 مليارات دولار.

وكانت آلية كوفاكس تأمل في توزيع ملياري جرعة بحلول نهاية عام 2021. لكن المنافسة بين الدول الغنية الراغبة في الاحتفاظ بجرعات، حالت دون تحقيق هذا الهدف.

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