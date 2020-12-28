آمال وعقبات مع بدء التطعيم ضد كورونا

وسط مخاوف من نقص الإمدادات، بدأ الاتحاد الأوروبي طرح اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تقول صحيفة ”واشنطن بوست“.

وأضافت واشنطن بوست بحسب “إرم نيوز”: ”في دور رعاية المسنين والمستشفيات من إسبانيا إلى بولندا، فإن الاتحاد الأوروبي بدأ برنامج التطعيم الرسمي الواسع النطاق لـ450 مليون مواطن يوم الأحد، في ظل مخاوف تتعلق بالإمدادات والإحباطات الخاصة بوتيرة توزيع اللقاح“.

ومضت تقول: ”حرص قادة الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي على العمل لتوزيع اللقاح على كل دولة بشكل عادل، حيث بدأت كل دولة تطعيم مواطنيها بلقاح فايزر – بيونتيك يوم الأحد“.

وتابعت ”واشنطن بوست“: ”المشاهد المفعمة بالأمل في أوروبا يوم الأحد بعد البدء في حملة التطعيم جاءت عقب الإحباط المتصاعد، نتيجة ما شاهده الأوروبيون من توزيع لقاح فايزر – بيونتيك، المصنّع في ألمانيا بتمويل من الحكومة الفيدرالية الألمانية، على العديد من الدول خارج الاتحاد الأوروبي أولاً، ومن بينها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وإسرائيل، ودولة الإمارات العربية المتحدة“.

وقالت: ”في الوقت الذي طلب فيه التكتل الأوروبي أكثر من ملياري جرعة لقاح، حيث يستهدف حماية جميع مواطنيه من فيروس كورونا، فإن معظم اللقاحات المرشحة لم تتم الموافقة على استخدامها حتى الآن“.

ونقلت الصحيفة عن ماركوس شودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية قوله: ”ببساطة فإن هناك كميات قليلة من اللقاح“.

وكشفت ”واشنطن بوست“ الأسباب التي تقف وراء تأخر وصول جرعات لقاح ”فايزر – بيونتيك“ إلى دول الاتحاد الأوروبي، والتي تتعلق بتوقيت طلبات الشراء، حيث بادرت الولايات المتحدة وبريطانيا بطلبات الشراء خلال الصيف، في حين أنهى الاتحاد الأوروبي طلب الشراء في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد شهور من المفاوضات.

ونقلت عن مصدر مطلع على المفاوضات التي جرت بين الاتحاد الأوروبي و“فايزر – بيونتيك“ قوله إن السبب وراء تأخر طلب اللقاحات يرجع إلى حد كبير للمفاوضات حول الأسعار بين الطرفين.

وأكد المصدر أن التفاوض مع 27 دولة ليس أمراً سهلاً، بحسب الصحيفة.

واستطردت الصحيفة: ”كانت هناك عقبات في توزيع لقاح فايزر – بيونتيك في بافاريا يوم الأحد، وتم تأجيل عمليات التطعيم في 8 أحياء بالولاية في ظل مخاوف من أن اللقاحات لم يتم تخزينها في درجة حرارة مناسبة خلال عملية النقل“.