الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أبرزها العدل والداخلية.. تعديل حكومي في تونس يشمل 12 وزارة

16 - يناير - 2021
رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، السبت، تعديلا في تركيبته الحكومية شمل 12 وزارة، منها ثلاث كانت شاغرة بعد إقالات متباعدة زمنيا.

والوزارات التي كانت شاغرة هي الداخلية، والثقافة، والبيئة، بينما طرأت تغييرات في وزراء ثماني حقائب، العدل، الصحة، الفلاحة، الرياضة، التنمية، الطاقة، الصناعة وأملاك الدولة.

كما أعاد التعديل وزارة التكوين المهني والتشغيل، بعد أن كانت مدمجة في وزارة الشباب والرياضة.

يشار إلى إن الأسماء المقترحة الجديدة غير متحزبة، وقد قدمها المشيشي على أنها كفاءات مستقلة.

وأكد المشيشي أن حكومته حافظت على استقلاليتها و تحظى بدعم أغلبية برلمانية.

وتشمل التعديلات التالي، يوسف الزواغي وزيرا للعدل، ووليد الذهبي، وزيرا للداخلية، وعبد اللطيف الميساوي، وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية.

وخالد بن قدور، وزيرا للتنمية الجهوية والاستثمار، ورضا بن مصباح، وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وسفيان بن تونس، وزيرا للطاقة والمناجم.

إضافة إلى شهاب بن أحمد، وزيرا للشؤون المحلية والبيئة، ويوسف فنيرة، وزيرا للتكوين المهني والتشغيل، وزكريا بلخوخة، وزيرا للشباب والرياضة.

كما عين أسامة الخريجي، وزيرا للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، ويوسف بن إبراهيم، وزيرا للثقافة، والهادي خيري، وزيرا للصحة العمومية.

    المزيد من أخبار العالم

    علم باكستان
    باكستان: سنقر اتفاقا لتوفير قوات لتأمين كأس العالم لكرة القدم
    محطة زابوريجيا للطاقة النووية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الخارجية الأمريكية: طلبنا من روسيا إعادة محطة زابوريجيا النووية لأوكرانيا
    انخفاض مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الأمريكي
    مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ 1985

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
    عناصر من مليشيا حزب الله
    استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟