أبرز الدول التي قدمت المساعدة للمغرب بعد الزلزال المدمر

سارعت العديد من الدول لتقديم المساعدات الإنسانية للمغرب، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، الجمعة.

فيما يلي بعض عروض تقديم المساعدة والدعم من الحكومات الأجنبية في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب المغرب في وقت متأخر يوم الجمعة.

تونس

قال متحدث باسم جهاز الحماية المدنية في تونس اليوم الأحد إن تونس شكلت فريقا لإرساله للمغرب وإنها تنتظر الحصول على إذن من السلطات المغربية من أجل دعم جهود البحث والإنقاذ هناك.

وقال مسؤولون بوزارة الداخلية في وقت سابق إن الفريق وصل بالفعل إلى المغرب. ويضم الفريق نحو 50 مسعفا وفردا من وحدة متخصصة وكلاب بحث فضلا عن أجهزة متطورة لرصد الحرارة وطائرة مسيرة لرصد الضحايا تحت الأنقاض ومستشفى ميداني.

إسبانيا

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الأحد إن بلاده سترسل فرق بحث وإنقاذ ومساعدات بعد أن تلقت طلبا رسميا من المغرب للمساعدة.

وأضاف ألباريس لراديو قطالونيا بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من نظيره المغربي “إنها علامة على التضامن الإسباني وعلى روابط الصداقة التي توحد الشعبين الإسباني والمغربي”.

وذكرت قناة آر.تي.في.إي التلفزيونية الإسبانية أن وحدة الطوارئ العسكرية، التي تختص بمهام البحث والإنقاذ، تستعد للسفر إلى المغرب.

فرنسا

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأحد إن فرنسا مستعدة لمساعدة المغرب لكن الحكومة المغربية لم تطلب منها ذلك حتى الآن.

وأصدرت وزارة الخارجية بيانا منفصلا قالت فيه إنها أنشأت صندوق مساهمات حكوميا محليا لدعم جهود التضامن مع المغرب. وأضافت أنه جرى التعهد بتقديم نحو مليوني يورو (2.14 مليون دولار) حتى هذه اللحظة.

واتصلت عدة شركات فرنسية بالوزارة لتعبر عن عزمها المساهمة في جهود الدعم.

وقالت مجموعة أورنج للاتصالات أمس السبت إنها ستوفر لعملائها إمكانية إجراء مكالمات مجانية وإرسال رسائل نصية قصيرة مجانا إلى المغرب حتى 16 سبتمبر أيلول. كما أعلنت وحداتها في بلجيكا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا توفير اتصالات مجانية مع المغرب لمدة أسبوع.

إسرائيل

قالت خدمة نجمة داود الحمراء الطبية أمس السبت إن رئيسها اتصل برئيس الهلال الأحمر المغربي لعرض المساعدة.

وأضافت في بيان “يستعد ممثلو نجمة داود الحمراء للمغادرة خلال الساعات القليلة المقبلة. وسيتعاونون مع وفدين من وزارة الصحة والجيش الإسرائيلي”.

الجزائر

قالت الجزائر، التي قطعت علاقاتها مع المغرب قبل عامين، إنها ستفتح مجالها الجوي أمام الرحلات الإنسانية والطبية إلى المغرب.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان أمس السبت أنها مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية وعرض كل إمكانياتها المادية والبشرية تضامنا مع الشعب المغربي، في حال طلب المغرب ذلك.

تركيا

قالت إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) أمس السبت إن 265 موظف إغاثة من الهيئة والهلال الأحمر التركي ومنظمات غير حكومية تركية أخرى على استعداد للسفر إلى منطقة الزلزال في حالة طلب المغرب المساعدة الدولية. وأضافت أن تركيا مستعدة لإرسال ألف خيمة إلى المناطق المتضررة. ولم يغادر الفريق البلاد حتى اليوم الأحد.

الكويت

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح أمر الحكومة بتجهيز كافة المستلزمات الإغاثية اللازمة للمغرب.

تايوان

قالت إدارة الإطفاء التايوانية أمس السبت إنها وضعت فريقا يضم 120 من رجال الإنقاذ على أهبة الاستعداد للتوجه إلى المغرب ويمكنهم التحرك فور تلقيهم تعليمات من وزارة الخارجية التايوانية.