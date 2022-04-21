"أبطال أوكرانيا الجدد".. مدينة أوكرانية تكافئ "جونسون" بخطوة لافتة

بوريس جونسون مع الرئيس الأوكراني في زيارته الى كييف

لا يفوّت رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فرصةً الا و يُظهر فيها الدعم المطلق للقوات الأوكرانية في حربها مع روسيا، سواء في ارسال المساعدات العسكرية أو اتخاذ القيادة في شن العقوبات الغربية على موسكو.

في هذا الاطار، زار جونسون بطريقة خاطفة الرئيس الاوكراني “فولوديمير زلنسكي” في كييف، حيث ناقشا المستجدات والتطورات الميدانية.

وفي خطوة لمكافأة القيادة البريطانية بسبب مجهودها في الحرب، تستعد اوكرانيا الى اطلاق اسم “بوريس جونسون” على أحد شوارعها.

اذ انّ مجلس “فونتانكا” بالقرب من مدينة أوديسا، وصف جونسون بأنه واحد من المعارضين الأساسيين للغزو الروسي، في تصريح أعلن خلاله عن خطة لتحويل شارع “ماياكوفسكي” الى شارع بوريس جونسون.

وأفادت صحيفة السان البريطانية، بأن مسؤول المجلس قال ان هذه الاقتراحات تأتي بهدف الاحتفاء بـ “أبطال” أوكرانيا الجدد.

واسم الشارع الأساسي أطلق تيمّنًا بالشاعر الروسي الشهير “فلاديمر ماياكوفسكي”.

وتأتي هذه الخطوة بعدما افتتح الرئيس الاوكراني حملة على وسائل التواصل للحث على مضاعفة الدعم العالمي، لتزويد اوكرانيا بمزيد من الأسلحة للمساعدة على هزم الغزاة الروس في اقليم دونباس شرق أوكرانيا.

جونسون من جهته، كشف أنّ بريطانيا ستتجاوب مع هذا النداء من خلال ارسال أسلحة بقيمة ١٠٠ مليون جنيه استرليني الى اوكرانيا، مبلغًا البرلمان أن الجيش الأوكراني يحتاج الى مزيد من المدفعيات، “هذا ما سنرسله اليهم”.

وكانت المجازر المرتكبة بحق المدنيين في بوتشا قد لاقت حملات شجب وادانة عالمية، واصفةً اياها بجرائم حرب حيث اكتشفت أكوام من الجثث التي أظهرت عليها علامات تعذيب واضطهاد بعد انسحاب القوات الروسية شرقًا.