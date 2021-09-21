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أبوالغيط: 14 دولة عربية تعاني من الجفاف

21 - سبتمبر - 2021
ابو الغيط

ابو الغيط

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افادت “اليوم السابع” بأن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اكد اليوم الثلاثاء، أن هناك 14 دولة عربية تقع ضمن الدول الأكثر جفافا على مستوى العالم.

ولفت أبو الغيط إلى أن “معظم الدول العربية الباقية تعاني من تفاقم أزمة ندرة المياه وشحها ‏بسبب التغيرات المناخية التي تزيد من تدهور الأمن الغذائي وتباطؤ التنمية وزيادة النزوح البشري”.

وشدد أبو الغيط خلال كلمته فى المنتدى العربى الخامس للمياه المنعقد بدبى، على موقف الجامعة الداعم ‏للحقوق العربية في المياه المشتركة وفق قواعد قانونية عادلة، مؤكدا أن الجامعة تدفع مسارالمفاوضات بين الدول العربية وجيرانها في المنازعات التي تنشب حول استغلال المياه المشتركة.

‏وطلب أبو الغيط بتنسيق الجهود العربية للحفاظ على الأمن العربي المائي ووضع سياسات مشتركة لكل الحكومات والأجهزة المعنية تتوخى حسن إدارة الموارد المائية وحل مشكلات الجفاف ‏والتصحر.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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