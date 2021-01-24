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أبوظبي أكثر مدن العالم أمانا للمرة الخامسة على التوالي

24 - يناير - 2021
آخر تحديث: 24 - يناير - 2021 2:36 مساءً
ابوظبي

إمارة أبوظبي

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أفاد موقع ”نومبيو“ الأمريكي المتخصص في رصد تفاصيل المعيشة عن مواصلة أبوظبي تصدرها قائمة المدن الأكثر أمانا في العالم، للعام الخامس على التوالي.

جاء ذلك في تدوينة نشرها الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، الأحد، عبر صفحته الرسمية على ”تويتر“.

ورأى قائد عام شرطة أبوظبي، اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، أن الحفاظ على تصدر أبوظبي 431 مدينة في العالم يأتي نتيجة التطوير المستمر للاستراتيجية الأمنية الشاملة، بحسب “إرم نيوز”.

وحسب موقع ”نومبيو“، حققت أبوظبي نسبة 88.5% في مؤشر الشعور بالأمان، في حين سجلت نسبة 11.5 في المحافظة على أقل معدل لارتكاب الجرائم بين المدن.

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