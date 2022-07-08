أبو الغيط يعزّي بوفاة آبي: اغتالته يد غادرة

نعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الجمعة الواقع في 8 تموز، رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، الذي لقي مصرعه صباح اليوم إثر إطلاق الرصاص عليه خلال خطاب له.

وقال أبو الغيط في تغريدة: “أعزي الشعب الياباني في وفاة رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي، الذي اغتالته يد غادرة. لا ننسى شراكته البناءة في إقامة الحوار بين الجامعة العربية واليابان، الذي تم تدشينه في عهده. لروحه السلام”.

وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.

وقال رئيس وحدة العناية المركزة إن شينزو آبي جاء إليهم في حالة سكتة قلبية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، لم يكن من الممكن إنقاذ حياته.

وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني لاحقا، وفاته، وأكد الأطباء أن آبي أصيب بعيارات نارية في منطقتي الرأس والرقبة، ويعتقد الأطباء أن سبب وفاة آبي كان فقدان الدم.

فيما صرحت شرطة منطقة نارا في اليابان، أن تيتسويا ياماغامي، البالغ من العمر 41 عاما، اعترف بإطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني الأسبق، صباح الجعمة.

وقال المتحدث باسم الشرطة في مؤتمر صحفي: “قال لنا بالتأكيد فعلت ذلك”. وأخبر القاتل الشرطة أن استهدافه لآبي ليس مرتبطا بالسياسة، بل بمنظمة يعتقد أن السياسي على صلة بها.

وصرح ضابط شرطة كبير للصحفيين بأن “المشتبه به ذكر أنه يحمل ضغينة ضد منظمة معينة، وأنه ارتكب الجريمة لأنه يعتقد أن رئيس الوزراء السابق آبي على صلة بها”، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.