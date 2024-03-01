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أبو عبيدة: ما يزيد عن 70 أسيراً قتلوا بقصف إسرائيلي على غزة

منذ ساعتين
آخر تحديث: 1 - مارس - 2024 6:50 مساءً
المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام "أبو عبيدة"

المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام "أبو عبيدة"

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قالت كتائب عز الدين القسام، مساء اليوم الجمعة 1 مارس/آذار 2024، إن 7 من الأسرى الإسرائيليين في غزة لقوا مصرعهم بقصف إسرائيلي.

وقالت كتائب القسام على لسان المتحدث باسم أبو عبيدة إنها حرصت على حياة الأسرى “لكن قيادة العدو تتعمد قتلهم للتخلص من هذا الملف”.

وأضاف أبو عبيدة، أنه سبق أن أعلنا انقطاع اتصالنا بمجاهدين يحرسون أسرى من العدو ورجحنا قتل أسرى نتيجة القصف الصهيوني

وأضاف “بعد فحص وتدقيق خلال الأسابيع الأخيرة تأكد استشهاد عدد من مجاهدينا ومقتل 7 من أسرى العدو بقصف صهيوني”.

وأشار إلى أنه من بين الأسرى القتلى حايم جيرشون بيري ويورام إتاك ميتزجر وأميرام إسرائيل وسنعلن لاحقا عن الباقين.

ولفت أن الثمن الذي سنأخذه مقابل 5 أسرى أحياء أو 10 هو نفس الثمن مقابل كل الأسرى لو لم يقتلهم قصف العدو.

وأضاف: حرصنا طيلة الوقت على الحفاظ على حياة الأسرى لكن قيادة العدو تتعمد قتل أسراها للتخلص من هذا الملف

وأكّد في ختام حديثه أن عدد أسرى العدو الذين تم قتلهم نتيجة قصف العدو في قطاع غزة قد يتجاوز 70 أسيراً.

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