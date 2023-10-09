أبو عبيدة يحذر: استهداف شعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة

أكد أبو عبيدة الناطق العسكري لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن العدو لا يفهم لغة الإنسانية والأخلاق، وبالتالي ستتم مخاطبته باللغة التي يعرفها.

وفي تسجيل صوتي بثته قناة الجزيرة الفضائية، اعتبر أبو عبيدة ، أنهم في حركة حماس وكتائب القسام قد تجرعوا الألم تجاه ما حصل لعائلات كثيرة بغزة من إجرام صهيوني فاشي.

ونتيجة لذلك، أعلن أبو عبيدة أن حركة حماس، قررت وضع حدا للإجرام الصهيوني الفاشي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو عبيدة: “كل استهداف لشعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة من المدنيين، ونحمل العدو أمام العالم مسؤولية هذا القرار”.

وختم أبو عبيدة رسالته المقتضبة والتحذيرية بالقول: “الكرة في ملعب العدو من الآن وقد أعذر من أنذر”.