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أبو عبيدة يعلن "أسر" مجموعة جديدة من الجنود الإسرائيليين

منذ ساعة واحدة
أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام

أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام

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أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن تمكن مقاتلي الحركة من اقتياد مجموعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين الأحد والعبور بهم إلى قطاع غزة”.

وأضاف أبو عبيدة في تسجيل صوتي أن الجيش الإسرائيلي قتل عددا من جنوده بعدما أسرهم مقاتلو القسام.

وشدد المتحدث باسم القسام على أن عناصر الكتائب لا يزالون يشتبكون مع الجيش الإسرائيلي في مناطق عدة، وتمكنوا من الوصول إلى منطقة قريبة من عسقلان.

وفجر أمس السبت، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد إسرائيل، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

في حين واصلت إسرائيل شن غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، مما أدى إلى سقوط مدنيين وتدمير منازل.

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