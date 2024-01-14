أبو عبيدة يكشف حجم الخسائر الإسرائيلية الهائلة في غزة.. ماذا عن الأسرى؟

أكد الناطق باسم كتائب عز الدين القسام “أبو عبيدة” بعد 100 يوم من بدء الحرب الإسرائيلية على غزة ان قوات الكتائب كبدت الجيش الإسرائيلي وما زلنا تكبده خسائر باهظة تفوق كلفتها ما تكبده في 7 أكتوبر.

وأضاف أبو عبيدة في كلمة مسجلة بالصوت والصورة “لقد استهدفنا وأخرجنا من الخدمة 1000 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 100 يوم في غزة، وجل ما استهدفنا به العدو من ذخائر وأسلحة من الصناعة العسكرية لكتائب القسام”.

كما أشار إلى أن معركة طوفان الأقصى هي معركة الوطن الفلسطيني يقاتل فيها الشعب والمقاومة في خندق واحد وأي حديث سوى وقف العدوان على شعبنا ليست له أي قيمة.

وأكد أبو عبيدة أن العدو فشل في تحقيق أهدافه أو تحرير أي أسير لدينا، لافتاً إلى أن مصير العديد من الأسرى صار مجهولا خلال الأسابيع الماضية، وعلى الأغلب العديد من الأسرى قد قتلوا والعدو يتحمل مسؤولية مصيرهم.

كما لفت أبو عبيدة أن من واجب كتائب القسام أن تحيط ملياري مسلم في العالم بأن العدو الصهيوني دمر معظم مساجد قطاع غزة.

وحيا المقاومة في لبنان واليمن والعراق وننعى شهداءهم، ودعا كل مسلم على وجه الأرض أن يعي طبيعة الصراع وهذه الحكومة المجرمة وإن أضعف الإيمان على من عجز عن نصرة الدماء البريئة أن ينصر المساجد فلتقم صلوات القنوت في كل المساجد وترفع الدعوات بنصر المقاومين.