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“أبو مهدي المهندس”… أنصار الحشد يغيرون إسم شارع مطار بغداد

منذ 46 دقيقة
تغيير اسم شارع مطار بغداد

تغيير اسم شارع مطار بغداد

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خطوة تزيد من التوتر بين رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، وبعض فصائل الحشد الموالية لإيران، حيث اقدم موالون للحشد الشعبي في العراق على تغيير اسم شارع مطار بغداد إلى شارع “الشهيد أبومهدي المهندس”، نائب رئيس هيئة الحشد الذي اغتيل في كانون الثاني الماضي بغارة أميركية في محيط المطار، برفقة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وأفادت وسائل إعلام محلية مساء أمس الثلاثاء بأن هؤلاء المناصرين وضعوا اليافطات واللوحات بدون موافقة الحكومة العراقية.

واشتعل التوتر ين رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، وبعض فصائل الحشد الموالية لإيران بعد أن أقدمت القوات الأمنية على توقيف أحد المتهمين بإطلاق الصواريخ والمنتمي إلى عصائب أهل الحق. فخرج عناصرها في مقاطع مصورة مهددين ومتوعدين قبل أن يعود الهدوء إلى العاصمة العراقية، إثر انتشار القوى الأمنية.

كما هدد المسؤول في حركة حزب الله العراق قبل يومين الكاظمي، معتبراً إلى أن القوات الأميركية لن تحميه، ما استدعى تحرك القضاء توقيف المدعو “أبو علي العسكري”، وذلك بحسب “العربية”.

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