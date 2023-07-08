السبت 20 ذو الحجة 1444 ﻫ - 8 يوليو 2023 |
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أبيدجان.. قتلى وجرحى إثر أمطار غزيرة وانزلاق للتربة

منذ 40 دقيقة
هطول أمطار غزيرة في أبيدجان

هطول أمطار غزيرة في أبيدجان

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لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم، ليل الخميس الجمعة، بعد هطول أمطار غزيرة في أبيدجان تسببت بحوادث انزلاق للتربة، وفق ما أعلنت فرق الإطفاء في ساحل العاج.

وأعلن نائب رئيس العمليات في إدارة الإطفاء، أنيسيت باه، أنّه تمّ تسجيل عشرة قتلى، تسعة منهم في يوبوغون وواحد في كوكودي-أنغر، وهما حيّان في غرب أبيدجان ووسطها،

وقال إن إنزلاق التربة في حي يوبوغون الصناعي قرابة الساعة 03:00 أدى إلى سقوط أربعة قتلى وجريح واحد. وأضاف أنّه في المنطقة نفسها، وبعد إنزلاق تربة ثان، تحدث رجال الإطفاء عن سبعة جرحى وأربعة قتلى بينهم طفل.

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