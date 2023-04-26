أتراك جرى إجلاؤهم من السودان يصلون إلى مطار إسطنبول

أظهرت لقطات من تلفزيون رويترز أن الدفعة الأولى من المواطنين الأتراك الذين جرى إجلاؤهم من السودان قد عادت إلى تركيا اليوم الأربعاء 26\4\2023 مع وصول أكثر من 100 شخص بالطائرة إلى مطار إسطنبول.

وجاء الأتراك من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي سافروا إليها بطريق البر من العاصمة السودانية الخرطوم.

ومن المتوقع تسيير المزيد من الرحلات في وقت لاحق اليوم الأربعاء لإجلاء باقي المواطنين الأتراك الذين عبروا إلى إثيوبيا من السودان.

وتجدد القتال في السودان في وقت متأخر من أمس الثلاثاء بالرغم من إعلان الطرفين المتحاربين وقف إطلاق النار، وذلك في الوقت الذي هرب فيه مزيد من السكان من الخرطوم وغادر مسؤولون سابقون، أحدهم يواجه اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب، السجن.

وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجانبين السودانيين بإنهاء الصراع والعودة إلى المفاوضات.