أثار التوتر في المنطقة.. واشنطن تندد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا

نددت الولايات المتحدة بشدة (السبت 18-2-2023) بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا، وقالت إنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

وذكر بيان صادر عن أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن الصاروخ، الذي أُطلق في البحر قبالة الساحل الغربي لليابان، لم يشكل تهديدا لحظيا ولكنه أثار التوتر في المنطقة.

وقالت “الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان أمن أمريكا وجمهورية كوريا (الجنوبية) والحلفاء اليابانيين”.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت اليوم السبت عن إطلاق صاروخ باليستي طويل المدى في البحر قبالة ساحلها الشرقي بعد أن هددت برد قوي على مناورات عسكرية وشيكة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقالت السلطات اليابانية إن الصاروخ سقط داخل المنطقة الاقتصادية لليابان بعد أكثر من ساعة من إطلاقه، مما يشير إلى أنه من أكبر الصواريخ التي تطلقها كوريا الشمالية.

ويأتي الإطلاق الصاروخي الأول لكوريا الشمالية منذ الأول من يناير كانون الثاني بعد أن هددت بيونجيانج أمس الجمعة برد “متواصل وقوي بشكل غير مسبوق” في وقت تستعد فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإجراء مناورات عسكرية سنوية، كجزء من الجهود المبذولة لدرء التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لكوريا الشمالية.

وأطلقت كوريا الشمالية المسلحة نوويا عددا غير مسبوق من الصواريخ العام الماضي من بينها صواريخ باليستية عابرة للقارات يمكن أن تضرب أي موقع في الولايات المتحدة، كما استأنفت الاستعدادات لإجراء أول تجربة نووية لها منذ عام 2017.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن صاروخ اليوم بعيد المدى أطلق من منطقة سونان بالقرب من بيونجيانج. ويوجد في سونان مطار بيونجيانج الدولي الذي أجرت فيه كوريا الشمالية معظم تجاربها الأخيرة للصواريخ البالستية العابرة للقارات.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في إفادة صحفية إن اليابان أدانت بشدة إطلاق الصاروخ وقدمت احتجاجا قويا، واصفا الإطلاق بأنه تهديد للمجتمع الدولي.

ومع أن برامج الصواريخ الباليستية والأسلحة النووية لكوريا الشمالية محظور بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، تقول بيونجيانج إن تطوير أسلحتها ضروري لمواجهة “السياسات العدائية” لواشنطن وحلفائها.