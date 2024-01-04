أثناء إبحارها.. مسلحون يصعدون على متن سفينة قبالة سواحل الصومال

أعلنت شركة الأمن البحري البريطانية “أمبري”، اليوم الخميس، أن سفينة شحن تحمل علم ليبيريا صعدها مسلحون أثناء إبحارها قبالة سواحل الصومال.

كما أوضحت أن المسلحين صعدوا على ناقلة بضائع ترفع علم ليبيريا على بعد 458 ميلا من جنوب شرقي إيل بالصومال.

وفي منتصف الشهر الماضي، أعلنت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، أن أشخاصا مدججين بالسلاح استولوا على سفينة تجارية بالقرب من بلدة إيل قبالة سواحل الصومال.

واستشهدت بالسلطات العسكرية كمصدر للمعلومات، معلنة فتح تحقيق.

جاء هذا الحادث بعد مرور ما يقرب من عقد على تسبب القراصنة في فوضى للشحن الدولي.

تصاعد في الهجمات على السفن التجارية

يشار إلى أن الآونة الأخيرة كانت شهدت تصاعدا في الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر من جانب الحوثيين في اليمن، ما أدى إلى تعطيل طريق تجاري عالمي رئيسي.

واستهدف الحوثيون السفن المرتبطة بإسرائيل بسبب الحرب على غزة.

كما كثفت الشرطة البحرية الصومالية دورياتها عقب هذا الإعلان.

إلى ذلك، بلغت هجمات القراصنة الصوماليين على السفن ذروتها إلى أكثر من 350 هجوما بين عامي 2010 و2015، لكنها تراجعت بشكل كبير منذ ذلك الحين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الدوريات التي تقوم بها القوات البحرية الأميركية وغيرها من القوات البحرية الحليفة.