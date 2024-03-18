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أثناء زيارة بلينكن لسول.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية

منذ ساعة واحدة
صاروخ من منظومة كوريا الشمالية

صاروخ من منظومة كوريا الشمالية

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أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر اليوم الاثنين 18 آذار/مارس الجاري، لأول مرة منذ شهرين، وذلك أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لكوريا الجنوبية لحضور مؤتمر يستضيفه الرئيس يون سوك يول حول تعزيز الديمقراطية.

وقال جيش كوريا الجنوبية إن عددا من الصواريخ قصيرة المدى حلق لمسافة 300 كيلومتر تقريبا بعد إطلاقه بين الساعة 7:44 و8:22 صباحا (2244 و2322 بتوقيت غرينتش) من بيونغيانغ.

وأضافت أن الصواريخ سقطت قبالة الساحل الشرقي.

ونددت كوريا الجنوبية بإطلاق الصواريخ ووصفته بأنه “استفزاز واضح”، وقالت إنها تتبادل المعلومات بشأن الأمر مع الولايات المتحدة واليابان.

    المصدر :
  • رويترز

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