أثيوبيا: الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده

قالت الحكومة الأثيوبية، الأربعاء، أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده، في شهر حزيران\ يونيو المقبل، أي بعد أقل من 3 أشهر.

وبحسب وزارة الري الإثيوبية ، فإن عملية الملء ستتم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب، أي ما يقارب 3 أضعاف حجم الملء الأولي المنفذ العام الماضي بمقدار 4.9 مليار متر مكعب.

وزير الري الإثيوبي “سيلشي بيكيلي”، قال خلال فعالية بمناسبة اقتراب الذكرى العاشرة لبدء بناء سد النهضة، التي توافق 2 نيسان\ إبريل المقبل، أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده، زاعما أن فوائد سد النهضة وعوائده ستعود إلى إثيوبيا ودول المصب.

وأضاف “بيكيلي” أنه ليس في إمكان أحد منعهم من الحق في استخدام مياه نهر النيل، على حد تعبيره.

يأتي ذلك، بعد يوم واحد من مطالبة الخرطوم بتدخل الأمم المتحدة وواشنطن بالتوسط لحل الخلافات بين السودان وأثيوبيا، محذرة من أن إقدام إثيوبيا على التعبئة الثانية لسد النهضة بشكل أحادي، سيكون له عواقب وخيمة لا يمكن تداركها.

كما دعت وزيرة الخارجية السودانية “مريم الصادق المهدي” الاتحاد الأفريقي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لحل الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي، قبل فوات الأوان، مؤكدة أن “عدم التزام الجانب الإثيوبي باتفاق ملزم بشأن الملء يهدد ملايين السودانيين، وستكون له عواقب وخيمة لا يمكن تداركها مستقبلا”.

الوزيرة السودانية شددت على ضرورة اتخاذ الاتحاد الأفريقي خطوات ملموسة لحل الخلاف قبل فوات الأوان.

في سياق متصل، بعث رئيس الوزراء السوداني “عبد الله حمدوك” رسائل رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومسؤول الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، ووزير الخارجية الأميركي، بشأن ملف سد النهضة للتوسط في مفاوضات سد النهضة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي.

يشار الى أن القاهرة كانت وافقت على المقترح السوداني القاضي بتوسيع الوساطة في مفاوضات سد النهضة لتشمل الأطراف الأربعة، في حين ما زالت إثيوبيا ترفض هذا المقترح وترى فيه خطوة من شأنها تدويل ملف السد.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن “الولايات المتحدة تواصل دعم الجهود البناءة والتعاونية بين إثيوبيا ومصر والسودان، لحل الخلافات بشأن السد”، مؤكدة أن واشنطن تشجع استئناف الحوار بين إثيوبيا ومصر والسودان بهذا الشأن.