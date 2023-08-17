أجرأ إصلاحات منذ عقود.. نيجيريا تُقرّ 235 مليون دولار للحدّ من نقص الغذاء

أعلن حاكم ولاية بورنو، باباجانا زولوم، اليوم الخميس، أنّ نيجيريا أقرت تقديم 180 مليار نيرة (235 مليون دولار) لولاياتها البالغ عددها 36 ولاية لشراء أرز وذرة لتخفيف حدة نقص الغذاء في جميع أنحاء البلاد والمعاناة الناجمة عن الإصلاحات.

وشرع الرئيس بولا تينوبو في تنفيذ أجرأ إصلاحات في نيجيريا منذ عقود تضمنت إلغاء دعم يحظى بشعبية لكنه مكلف للبنزين وخفض قيمة النيرة في إجراءات هدفها تعزيز النمو.

لكن الإجراءات أذكت التضخم الذي صعد إلى أعلى مستوى في 18 عامًا في يوليو/ تموز. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بسبب اتساع نطاق انعدام الأمن، والفيضانات في المناطق الزراعية، وضعف العملة وارتفاع كلفة النقل، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة في البلاد.

وستصدر نيجيريا بيانات النمو للربع الثاني في 25 أغسطس/ آب، وهي أول بيانات تصدر بعد أن بدأ تينوبو الإصلاحات.

وقال زولوم، بعد اجتماع المجلس الاقتصادي الوطني برئاسة نائب الرئيس في أبوجا، إن كل ولاية ستحصل على خمسة مليارات نيرة في صورة منح وقرض لمدة عامين لشراء 100 ألف شاحنة من الأرز و40 ألف شاحنة من الذرة.

وتعرض تينوبو لضغوط من النقابات لتقديم الدعم للأسر والأنشطة الاقتصادية. وانتقدت نقابات عمالية توقف دعم الوقود دون إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار.

وكشف تينوبو الشهر الماضي عن حزمة بقيمة 500 مليار نيرة لتعزيز التوظيف ووجه بتقديم أكثر من مئتي ألف طن من الحبوب للعائلات لتخفيف الصعاب.

وقال تينوبو إن الإدخار من أموال الدعم سيستخدم لإنشاء صندوق لتعزيز البنية التحتية.