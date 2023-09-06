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أجزاء من طائرة مسيرة روسية تسقط في رومانيا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2023 3:10 مساءً
خريطة رومانيا

خريطة رومانيا

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قال وزير الدفاع الروماني أنجيل تيلفار (الأربعاء 6-9-2023) إن أجزاء من طائرة مسيرة روسية سقطت على أراضي بلاده، وفقاً لما ذكره موقع هوت نيوز نقلا عن شبكة أنتينا 3 سي.إن.إن الإخبارية.

وكانت كييف قد أعلنت يوم الاثنين انفجار طائرات مسيرة روسية في أراض رومانية لكن بوخارست نفت ذلك تماما آنذاك.

وقال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في وقت سابق اليوم إن ضربات جوية روسية وقعت على بعد أقل من كيلومتر من حدود بلاده مع أوكرانيا أمس الثلاثاء وسط هجمات مكثفة على ميناء إسماعيل الأوكراني.

أضاف يوهانيس، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتل، قائلا “أخبرني وزير الدفاع أننا تعرضنا لهجمات اليوم فقط وتحققنا من أنها على بعد 800 متر من حدودنا”.

وتشن موسكو هجمات جوية طويلة المدى على أهداف في أوكرانيا منذ بدء غزوها لها العام الماضي. ومنذ انسحاب موسكو في يوليو تموز من اتفاق تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية بالبحر الأسود، قصفت روسيا مرارا موانئ أوكرانية على نهر الدانوب بالقرب من رومانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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