أجندة بايدن للشهر المقبل.. 3 قمم بينها مؤتمر المناخ بمصر

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحضر قمة المناخ كوب 27 المقرر عقدها الشهر المقبل في مدينة شرم الشيخ، بمصر.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان صادر عنه، أن بايدن سيحضر القمة المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني قبل أن يتوجه إلى كمبوديا لحضور القمة السنوية بين الولايات المتحدة ومجموعة آسيان، ثم إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وتفصيل، قال إن بايدن سيزور كمبوديا يومي 12 و13 نوفمبر/تشرين الثاني للمشاركة في القمة السنوية بين الولايات المتحدة ودول الآسيان وقمة شرق آسيا، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك سيزور إندونيسيا في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني للمشاركة في قمة زعماء مجموعة العشرين.

تعويض الدول النامية

وكان مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون المناخ جون كيري، قال الأسبوع الماضي، إن بلاده تدعم بحث تعويض الدول النامية عن الخسائر والأضرار التي تلحق بها بسبب ظاهرة التغيّر المناخي خلال قمة المناخ المقبلة.

وتطالب الدول الأكثر عرضة للتغير المناخي والأقل مساهمة في الانبعاثات، بتعويضات مالية في مؤتمر الأطراف “كوب 27” الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية، فيما من المرجح أن تكون هذه القضية الأكثر سخونة خلال المؤتمر.

وتابع كيري: “نحن على استعداد في شرم الشيخ وبشكل كامل بحث جميع السبل التي يمكننا من خلالها أن نحاول أن نكون منصفين وأن نجمع جهود العالم لمساعدتنا في معالجة مخاوف الكثير من دول العالم”.

وعلى الرغم من تطرق اتفاق باريس لهذه القضية، إلا أن الدول الغنية التي جنت ثروات من اعتمادها على الوقود الأحفوري تمتنع عن معالجتها.