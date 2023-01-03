أجندة "مثقلة" لبايدن في 2023

سلطت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية الضوء على أبرز التحديات التي ستواجهها الولايات المتحدة خلال العام الجديد، قائلة إن السياسة الخارجية لإدارة الرئيس، جو بايدن، ستكون لها أجندة محملة بالعديد من الملفات بما في ذلك، روسيا وأوكرانيا والصين والأسلحة النووية.

واعتبرت المجلة أن الحرب في أوكرانيا ستكون أبرز تحد للسياسة الخارجية الأمريكية، مشيرة إلى أن واشنطن كانت زادت من تورطها في الصراع بشكل كبير، لدرجة أنها أصبحت أكبر مزود للمساعدات العسكرية لكييف.

وذكرت المجلة أن الحرب أربكت حسابات الولايات المتحدة بشكل كبير عندما اندلعت في فبراير من العام الماضي، كما أنها رسمت مسارًا لم يتوقعه الساسة الأمريكيون، وذلك فضلاً عن التداعيات الكارثية للصراع على العالم.

وقالت المجلة إن الصراع استحوذ على الكثير من اهتمام واشنطن على مدار العام الماضي، وذلك على الرغم من أن إستراتيجية الأمن القومي الخاصة ببايدن قد أعلنت الصين “التهديد الأكبر للبلاد”، إذ إنها قد تمتلك قريبًا القدرات لإعادة تشكيل النظام العالمي بالكامل، ما يهدد النفوذ العالمي الأمريكي.

وأضافت المجلة أن المهمة الرئيسة لإدارة بايدن ستكون الحفاظ على إمدادات ثابتة من الأسلحة لتمكين كييف من مواصلة القتال، لكنها رأت أن العقبة الأساسية أمام هذه الجهود ستكون قدرة واشنطن على الحفاظ على الوحدة مع شركائها الأوروبيين لمواصلة الضغط على موسكو ولضمان تلبية احتياجات كييف العسكرية والإنسانية.