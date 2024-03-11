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أجهزة مخابرات أمريكية: الولايات المتحدة تواجه "نظاما عالميا هشا على نحو متزايد"

منذ 54 دقيقة
وكالة المخابرات المركزية

وكالة المخابرات المركزية

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قالت أجهزة مخابرات أمريكية اليوم الاثنين 11 مارس/آذار 2024، إن الولايات المتحدة تواجه “نظاما عالميا هشا على نحو متزايد” وسط ضغوط سببها التنافس بين القوى الكبرى وتحديات عابرة للحدود وصراعات إقليمية.

جاء ذلك في تقرير أعدته أجهزة المخابرات قبل أن يدلي رؤساؤها بشهاداتهم في مجلس الشيوخ.

وقالت الأجهزة في التقرير السنوي لعام 2024 الذي تصدره لجنة من المخابرات الأمريكية بشأن تقييم التهديدات “الصين الطموحة والقلقة وروسيا التي تميل إلى المواجهة وبعض القوى الإقليمية، مثل إيران، وجهات فاعلة غير حكومية بقدرات متزايدة كلها تمثل تحديا لقواعد النظام الدولي القائمة منذ فترة طويلة، فضلا عن تفوق الولايات المتحدة داخله”.

    المصدر :
  • رويترز

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