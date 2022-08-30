أحداث العراق.. قصف بـ4 صواريخ يستهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد

قالت خلية الإعلام الأمني في العراق، الثلاثاء، إن المنطقة الخضراء في بغداد تعرضت لقصف بأربعة صواريخ سقطت في المجمع السكني وأسفرت عن أضرار.

واندلعت اشتباكات ضارية في العاصمة العراقية بغداد أودت بحياة نحو 20 شخصا بعد أن دفع قرار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الانسحاب من الحياة السياسية أنصاره إلى اقتحام مجمع حكومي ضخم في بغداد.

وأعلن الجيش حظر التجول، الإثنين، بدءا من الساعة السابعة مساء وحتى إشعار آخر، وكما قررت الحكومة تعطيل الدوام الرسمي في عموم البلاد.

وتحدث شهود لوكالة فرانس برس في وقت سابق عن تبادل لإطلاق النار بين أنصار التيار الصدري وخصومهم في “الإطار التنسيقي” الذي يعد مواليا لإيران.

وقال شهود من رويترز إنه مع تردد دوي إطلاق النار في العاصمة شوهد بعض الأشخاص يطلقون نيران بنادقهم على صفوف أنصار الصدر بينما أطلق آخرون النار في الهواء في بلد يعج بالسلاح بعد صراع واضطرابات على مدى سنوات. كما تبادل أنصار جماعات متنافسة الرشق بالحجارة.

وبحسب حصيلة جديدة أوردتها مصادر طبية لوكالة فرانس برس، قتل 15 من أنصار الصدر بالرصاص الاثنين، في المنطقة الخضراء ببغداد في أعمال العنف.

كما أصيب نحو 350 متظاهرا، بعضهم بالرصاص والبعض الآخر جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال الفوضى التي عمت المنطقة الخضراء المحصنة في وسط العاصمة العراقية والتي تضم مؤسسات حكومية وسفارات، بحسب الوكالة.

وقرر مقتدى الصدر، مساء الاثنين، الاضراب عن الطعام حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح، بحسب ما نقل عنه رئيس الكتلة الصدرية المستقيلة، حسن العذاري، في تغريدة على حسابه على “تويتر”.